Капремонт в военных городках Подмосковья выполнили на 43% | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 15:19 Капремонт в военных городках Подмосковья выполнили на 43% Министр Велиховский: программу капремонта в военных городках Подмосковья выполнили на 43% пресс-служба Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО

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Программу капремонта домов в подмосковных военных городках, действующую с 2014 года, удалось реализовать уже на 43%. Об этом доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский губернатору Андрею Воробьеву на совещании.

Велиховский уточнил, что капитальный ремонт провели в 738 домах, из них в 393 — за последние два года. С 2020 по 2022 год «новое качество жизни получили более 500 тысяч жителей».

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Программа будет действовать до 2049 года. В ее рамках капремонт должен пройти в 1,7 тысячи многоэтажках военных городков региона.

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В целом по программе капитального ремонта в Московской области привели в порядок 15,8 тысячи многоквартирных домов. Около 2,5 миллиона человек смогли улучшить условия жизни. Кроме того, во всех подмосковных многоэтажках заменили лифтовое оборудование старше 25 лет (всего 12,6 тысячи единиц). По регламенту его использование недопустимо. Следующим шагом стала работа с лифтами старше 20 лет. Уже удалось заменить 250 единиц.