Капремонт в школе № 18 в Павловском Посаде выполнили на 45% | 360°

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Капремонт в школе № 18 в Павловском Посаде выполнили на 45%

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Школа № 18 имени Николая Менчинского в Павловском Посаде вошла в план капитального ремонта в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023 год.  Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева к работам приступили раньше — и модернизация здания идет уже сейчас.

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Здание школы с 1937 года ни разу капитально не ремонтировали.

«Наша главная задача — это в октябре закрыть контур этого объекта, то есть завершить все работы по фасаду, по кровле, по окнам, запустить отопление. И уже приступить к внутренней отделке», — сказал глава г. о. Павловский Посад Денис Семенов.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

На сегодняшний день работы выполнены более чем на 45 процентов. Строители полностью заменили межэтажные перекрытия, оштукатурили стены здания снаружи и внутри. Сейчас продолжается монтаж новых оконных блоков. Глава округа Денис Семенов контролирует проведение ремонта в еженедельном формате.

«После того, как мы откроем эту школу после капитального ремонта, то у нас в Павловском Посаде получится ликвидировать вторую смену. И тем самым мы еще разгрузим наши учебные образовательные комплексы, которые в центре города у нас перегружены», — отметил глава округа Денис Семенов.

Ремонт школы идет с опережением графика. Денис Семенов добавил, что школа славится своим высокопрофессиональным педагогическим коллективом и учащимися, которые показывают высокое качество знаний на олимпиадах разного уровня. Капитальный ремонт поможет улучшить эти показатели и создать более комфортные условия для учителей и учащихся.

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