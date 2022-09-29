Капремонт в школе № 18 в Павловском Посаде выполнили на 45% | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 21:57 Поделиться Telegram

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Viber Капремонт в школе № 18 в Павловском Посаде выполнили на 45% Телеканал "360"

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Школа № 18 имени Николая Менчинского в Павловском Посаде вошла в план капитального ремонта в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023 год. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева к работам приступили раньше — и модернизация здания идет уже сейчас.

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Здание школы с 1937 года ни разу капитально не ремонтировали.

«Наша главная задача — это в октябре закрыть контур этого объекта, то есть завершить все работы по фасаду, по кровле, по окнам, запустить отопление. И уже приступить к внутренней отделке», — сказал глава г. о. Павловский Посад Денис Семенов.

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На сегодняшний день работы выполнены более чем на 45 процентов. Строители полностью заменили межэтажные перекрытия, оштукатурили стены здания снаружи и внутри. Сейчас продолжается монтаж новых оконных блоков. Глава округа Денис Семенов контролирует проведение ремонта в еженедельном формате.

«После того, как мы откроем эту школу после капитального ремонта, то у нас в Павловском Посаде получится ликвидировать вторую смену. И тем самым мы еще разгрузим наши учебные образовательные комплексы, которые в центре города у нас перегружены», — отметил глава округа Денис Семенов.

Ремонт школы идет с опережением графика. Денис Семенов добавил, что школа славится своим высокопрофессиональным педагогическим коллективом и учащимися, которые показывают высокое качество знаний на олимпиадах разного уровня. Капитальный ремонт поможет улучшить эти показатели и создать более комфортные условия для учителей и учащихся.

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