Капремонт терапевтического корпуса больницы завершили в Дмитрове

В Дмитровской областной больнице завершились работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса. В порядок привели все четыре этажа здания.

У корпуса заменили фасад, кровлю и инженерные коммуникации, провели отделку внутри, установили новые лифты.

«Для нас было важно, чтобы проведение ремонта не влияло на качество оказания медицинской помощи жителям, поэтому работы проводились поэтапно», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Сейчас в терапевтическом корпусе, подчеркнула она, есть все условия для комфортного пребывания пациентов и работы врачей.

«Установлена современная медицинская техника — КТ, МРТ, аппараты УЗИ, ИВЛ, реабилитационное оборудование для пациентов после инсульта, новая медицинская мебель», — уточнила Стригункова.

В терапевтическом корпусе больницы функционируют отделения реанимации и интенсивной терапии, неврологии, кардиологии, рентгенодиагностическое. Здесь же работает региональный сосудистый центр, где оказывают медицинскую помощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими патологиями сердечно-сосудистой системы. Специалисты принимают не только жителей Дмитрова, но и соседних городских округов.