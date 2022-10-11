Капремонт тепловых сетей в Богородском округе проконтролирует МинЖКХ Подмосковья | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 20:47 Поделиться Telegram

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Viber Капремонт тепловых сетей в Богородском округе проконтролирует МинЖКХ Подмосковья

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Министерство ЖКХ Московской области проводит капитальный ремонт сетей водоснабжения в четырех населенных пунктах Богородского округа. Работы осуществляют в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», сообщили в пресс-службе ведомства.

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Капремонт тепловых сетей проводят в деревнях Авдотьино и Затишье, поселках Новостройка и Демонстрационный.

Специалисты подведомственного региональному МинЖКХ ГБУ МО «УТНКР» контролируют каждый этап работ, совершают регулярные выезды на объект.

«Капитальный ремонт тепловых сетей — важная задача, которая позволит улучшить качество теплоснабжения для многоквартирных домов и социальных объектов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Антон Велиховский напомнил, что в Подмосковье разработан план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года, по которому планируется 357 мероприятий, среди них 261 мероприятие модернизации системы теплоснабжения — это ремонт более 153 участков тепловых сетей и 107 котельных, а также 96 — по модернизации системы водоснабжения и водоотведения.

«Модернизация коммунальных сетей будет проводиться сразу для 3,5 миллиона жителей Московской области. Получится понизить аварийность на сетях почти вполовину, будет снижена себестоимость тепла, которое производят котельные, а экология в регионе станет намного лучше, когда уменьшится количество выброса вредных веществ в атмосферу», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья вернули свыше 112 миллионов рублей переплаты за ЖКУ с начала года.

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