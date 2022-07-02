Капремонт теплосетей завершили в Лыткарине

Министерство энергетики Подмосковья реализует программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

В рамках этой программы в нескольких городских округах региона проводят капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

«Реализация данной программы решает проблемы неэффективного теплоснабжения в населенных пунктах региона», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Ремонтные работы сетей теплоснабжения в Лыткарине выполнены с опережением сроков. В капремонте использовали современные и высокотехнологичные материалы.

Общая протяженность сетей, на которых провели капремонт, составила 672 метра. Магистральная сеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением шесть социальных объектов (спорткомплекс, медицинские учреждения, детские сады, учебные заведения), а также 59 многоквартирных домов, где проживает 9121 человек.