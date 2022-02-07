Капремонт систем газоснабжения проведут почти в 500 домах в Подмосковье в 2022 году
В Подмосковье в 2022 году планируется капитально отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.
«В Московской области программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На текущий момент ремонт проведен в свыше 1100 МКД. Данные работы призваны существенным образом повысить газовую безопасность», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Важным нововведением в 2022 году станет обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире, сообщил гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД Московской области Валерий Николов.
Ранее стало известно, что в 2022 году в Подмосковье заменят более 700 лифтов.