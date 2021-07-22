Капремонт школы в поселке Родники Раменского округа завершат в конце августа

В школе в поселке Родники Раменского округа идет полным ходом долгожданный капитальный ремонт. Зданию 80 лет, и за это время серьезные работы здесь ни разу не проводились. Обновление стало возможным благодаря программе «Образование Подмосковья».

На ремонт из регионального и муниципального бюджетов было выделено более 40 миллионов рублей. В здании обновят кровлю, фасад, заменят электрику и освещение, в кабинетах и коридорах наведут красоту. Объект должен быть сдан 23 августа.

Источник фото: телеканал «360»

Над тем, чтобы успеть все сделать в срок, ежедневно трудятся 30 рабочих. Преобразиться не только школа, но и прилегающая территория. В следующем году для учеников здесь оборудуют мини-стадион.

«Спортивное ядро, в котором будет беговая дорожка на 100 метров, не меньше. Естественно, прыжковая яма, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, для мини-футбола, брусья, тот набор, который позволит детям спокойно заниматься уроками физкультуры», — сказал глава Раменского г. о. Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

В сфере образования Раменского округа в этом году произойдет еще немало важных событий. Так, 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест в 10-м микрорайоне города. Учреждение востребовано, жители ждут открытия с нетерпением. Также начнутся работы по возведению пристройки к 6-й школе.