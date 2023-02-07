Подмосковье 07 февраля 2023, 17:57 Капремонт школы в поселке Чисмена закончат к сентябрю 2023 года

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Капитальный ремонт в школе поселка Чисмена в Волоколамске начался в конце прошлого года. Работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. На объекте работают 30 строителей.

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В здании заменят полы, перегородку и заново положат штукатурку. На втором и третьем этаже уже завершилась черновая отделка стен и полов.

Во время модернизации объекта его ученики проходят обучение в Сычевской школе.

В поселке нет дома культуры, поэтому в учебном заведении предусмотрели комнату для досуга, доступную для всех жителей населенного пункта. После капремонта в здании появится актовый и спортивный залы для всех желающих. В них сделают запасные входы и выходы.

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