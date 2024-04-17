17 апреля 2024, 13:04
Капремонт школы № 11 в Пушкино достиг 40%
Капитальный ремонт школы № 11 в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино завершили на 40%. Работы идут по графику, и уже в сентябре дети смогут вернуться за парты.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, рабочие уже выполнили демонтаж пришедших в негодность перекрытий и инженерных систем и приступили к фасадным и кровельным работам.
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Здание школы после ремонта будет отвечать всем современным требованиям к образовательным учреждениям.
Планируется заменить кровлю, отремонтировать фасад и внутренние помещение, установить новое сантехническое и инженерное оборудование, а также закупить мебель в классы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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