Капремонт школы имени Чехова проверили в Истре | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 14:20 Капремонт школы имени Чехова проверили в Истре

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Работы по капитальному обновлению Чеховской школы в Истре подходят к концу. Зданию 114 лет, оно считается историческим. В этих стенах учились два, а у кого и три поколения семьи. Поэтому строители постарались сохранить облик учебного заведения.

«Материалы использовали в стиле ретро. Специально делали экспертизу, чтобы согласовать все нюансы», — говорит представитель подрядной организации Руслан Тимуров.

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На фасаде здания оставили лепнину. Вечером школа подсвечивается и выглядит практически как достопримечательность, при этом лучше стало не только снаружи, но и внутри.

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Дети будут учиться в кабинетах с современной мебелью, с возможностью посещать специализированные классы физики, химии и ОБЖ. Преобразился и актовый зал, где появилась качественная акустика. В здании заменили все инженерные конструкции и внутреннюю отделку. Во время работ строители выявили дефекты старого здания, из-за чего ремонт пришлось делать дольше намеченного. Безопасность детей исключает спешку.

«Подрядчик профессиональный, побольше бы нам таких в Московской области. Работают практически в три смены, даже фасад здания подсветили по своей инициативе, чтобы подчеркнуть исторический облик школы», — отметил во время визита на объект депутат Госдумы России Сергей Колунов.

Второй и третий этажи здания практически готовы — остались лишь мелкие косметические работы. Уже скоро школа станет не только красивее, но и комфортнее для всех.