Подмосковье 02 марта 2023, 23:27 Капремонт серпуховской школы №13 завершат к 1 сентября

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В Серпухове начали капитальный ремонт школы № 13. Его ведут в рамках президентской программы. Подрядчики должны сдать объект в августе, чтобы в сентябре ученики вернулись за парты в обновленные классы. Ход работ глава муниципалитета Сергей Никитенко взял под личный контроль.

Капитальный ремонт, который начали 22 февраля, педагоги и учащиеся школы ждали 60 лет. Сейчас специалисты демонтируют все покрытия на третьем этаже здания и расчищают помещения.

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Сергей Никитенко посетил учебное заведение, чтобы проверить, как идет процесс. Следят за ним и родители учеников.

«Мы очень рады и благодарны нашей администрации за то, что школа попала в президентскую программу по капитальному ремонту. У детей будут отдельные классы, школа станет современно и красивой. У нас все — и дети, и родители — ждут первого сентября и открытия школы», — отметили Ольга Соболева и Светлана Павлова, чьи дети посещают это учебное заведение.

Никитенко подчеркнул, что власти особенно тщательно проконтролируют сроки прохождения необходимых экспертиз. Встречи с родителями, по его словам, будут регулярными вплоть до 1 сентября для наблюдения за всеми строительно-монтажными работами.

«Будет полностью заменена вся система коммуникаций, электрика и водоснабжение. Капитальный ремонт всех помещений, оснащение новым оборудованием, мебелью, благоустройство территорий», — уточнила детали капремонта директор школы № 13 Анжелика Бейлинсон.

В учебном заведении обучаются 640 детей. На время ремонта учебный процесс останавливать не стали: начальные классы посещают уроки в школе № 7, старшеклассники — № 9.