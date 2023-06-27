Подмосковье 27 июня 2023, 11:44 Капремонт Ржавской школы в Солнечногорске завершится к сентябрю

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Капитальный ремонт Ржавской школы в Солнечногорске выполнен на 70%. Работы завершат 1 сентября.

На стройплощадке задействовано более 95 рабочих и три единицы техники. Рабочие уже отремонтировали кровлю, сейчас обновляют фасад, монтируют инженерные сети, делают чистовую отделку помещений и благоустраивают двор.

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«Здесь полностью заменят кровлю, оконные и дверные блоки и обустроят вентилируемый фасад, выполнят ремонт учебных классов, пищеблока, входной группы, а также обновят напольные покрытия, потолки и стены, закупят новую мебель и оборудование», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ржавская школа открылась в 1976 году. Капитальный ремонт там проводят впервые по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

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