Подмосковье 11 марта 2024, 15:57 Капремонт роддома в Химках завершится к концу 2024 года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Капремонт родильного дома продолжается в Химках. Готовность объекта достигла 40%. Работы завершат до конца 2024 года.

Строители отремонтировали полы, потолки и каркас здания. Сейчас рабочие занимаются отделкой звукоизоляции, внутренних перегородок и монтируют воздуховод.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Раз в неделю я лично приезжаю на стройку и проверяю ход работ, так как уже в декабре 2024 года мы должны открыть двери для первых рожениц. Капитальный ремонт проводят согласно графику и утвержденному плану», — подчеркнул главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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