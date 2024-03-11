11 марта 2024, 15:57
Капремонт роддома в Химках завершится к концу 2024 года
Капремонт родильного дома продолжается в Химках. Готовность объекта достигла 40%. Работы завершат до конца 2024 года.
Строители отремонтировали полы, потолки и каркас здания. Сейчас рабочие занимаются отделкой звукоизоляции, внутренних перегородок и монтируют воздуховод.
«Раз в неделю я лично приезжаю на стройку и проверяю ход работ, так как уже в декабре 2024 года мы должны открыть двери для первых рожениц. Капитальный ремонт проводят согласно графику и утвержденному плану», — подчеркнул главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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