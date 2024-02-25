Подмосковье 25 февраля 2024, 19:03 Капремонт ремонт асфальтобетонного покрытия на пяти улицах проведут в Лобне Медиасток.рф

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о планах по ремонту дорог. В общей сложности в Лобне приведут в порядок более 3,5 километра асфальтобетонного покрытия.

Весной и летом в городе будет проходить ямочный ремонт. Обследование дорожного полотна проведут как только сойдет снег.

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«В этом году проведем капремонт пяти дорог. Работы будут вестись на улицах Чехова, Юбилейной, Победы, Рабочей, Можайского. Чехова победила в народном голосовании на портале „Добродел“, остальные дороги выбирались исходя из их состояния и близости социальных объектов», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

В этом году также планируется завершить работы на Лобненском шоссе и строительство съездов Северного обхода.

Ранее глава городского округа Лобня Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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