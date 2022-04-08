Капремонт проведут в шести школах Богородского округа

В заявку президентской программы капремонта попали шесть образовательных учреждений Богородского городского округа.

Начальник отдела капитального ремонта социальной инфраструктуры администрации Богородского г. о. Олег Лобанов сообщил о начале ремонта в центре образования № 23 в поселке Обухово.

«Работы комплексные по ремонту здания с заменой всех инженерных систем. Фасад кровля, ну и соответственно общестроительные работы. Мы зашли уже в экспертизу. Планируем срок выхода из экспертизы на следующей неделе», — рассказал он.

В центре образования заменят также оборудование. На него уже выделены средства. Десять миллионов из федерального бюджета и два — из регионального. Летом следующего года подрядчик приведет в порядок и территорию вокруг школы. Обещают спортивную зону и, прислушиваясь к пожеланиям жителей, детскую площадку.

Округ продолжает активную работу в этом направлении. Только за последние годы преобразились школы, которые десятки лет не получали должного внимания. Центры образования № 1, №4, №10, №28, №35 и Старокупавинский лицей тоже претендуют на получение такого значимого обновления.

Глава Богородского г. о. посетил поселок Обухово. Он осмотрел дворы многоквартирных домов вместе с руководителем управляющей компании. Они обсудили благоустройство территорий, в частности замену детских площадок.

Осмотрели также палисадники, после чего было поручено привести их в порядок. Отработанные покрышки в качестве клумб выглядят некрасиво и наносят вред окружающей среде. По ГОСТу они относятся к четвертому классу опасности. При нагревании на солнце они выделяют еще больше вредных веществ.