Капремонт проведут в 32-х многоэтажках Чехова до конца года

В Чехове до конца этого года проведут капитальный ремонт в 32-х многоквартирных домах. В большинстве домов строители уже заменили ветхую кровлю, обновили фасады и установили современные инженерные системы. Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы, большую часть затрат на себя берет бюджет. Как стать ее участником — расскажет телеканал «360».

Любовь Черникова живет в этом доме уже более 40 лет. Он располагается на улице Полиграфистов. Практически в центре города. Ее дом, как и остальные, давно нуждался в ремонте: в подвалах многие годы стояла вода, от этого отсырели стены. Коммуникации также пришли в негодность. Они не отвечали современным стандартам.

«Ремонт, конечно, нужен был — столько лет не менялись стояки. Батареи, правда, мы меняли сами — 2 раза уже, а стояки, конечно, нужно было поменять», — сказала Любовь Черникова, житель г.о. Чехов.

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В ходе капитального ремонта стояки холодного водоснабжения и канализационные трубы были полностью заменены на современные, а также установлены новые радиаторы.

В 2018 году в городском округе капитально отремонтируют 32 многоэтажных дома, в 24-х из них замена кровли, в 11-ти — ремонт фасадов, еще в 10-ти инженерных систем. Большая часть работ уже завершена — на 80% — говорят в местной администрации.

«В программу капремонта МКД у нас входит 616 домов. Мы каждый год формируем краткосрочные программы, и вот в 19-м году, в этом у нас титульный список вошло 32 дома и, что очень важно, из них — 24 кровли: потому что дома старых построек и ремонт кровли давно не проводился — это сложные и дорогостоящие работы», — сказала Марина Кононова, глава г. о. Чехов.

Программа капремонта в Московской области рассчитана на 25 лет (до 2049 года). Очередность рассчитывается, исходя из года ввода дома в эксплуатацию, даты проведения последнего ремонта, общего технического состояния жилого фонда. Ознакомиться с очередностью можно на интерактивной карте на сайте правительства Московской области.