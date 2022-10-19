Капремонт поликлиники в Юбилейном завершат летом 2023 года | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 23:48 Капремонт поликлиники в Юбилейном завершат летом 2023 года

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В микрорайоне Юбилейный Королева полным ходом идет капитальный ремонт поликлиники по программе губернатора Подмосковья. Обновленная «Наша поликлиника» после ремонта будет оснащена самым современным медицинским оборудованием.

Фундамент поликлиники уже укрепили. Кроме того, обновили кровлю, а в подвале положили плитку на пол и стены. Теперь пришло время начинать поэтажные отделочные работы.

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В рамках плановой проверки глава городского округа Королев Игорь Трифонов осмотрел здание и отметил важность сроков выполнения работ.

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Несмотря на ремонт, поликлиника продолжает работу. Здание обновляют частями, чтобы не останавливать медпомощь жителям округа.

На объекте ежедневно трудятся более тридцати человек. После окончания работ поликлинику оснастят современной медтехникой: рентген оборудованием, стоматологическими машинами и аппаратурой для ультразвуковых исследований и физиотерапии. Все работы планируют завершить летом следующего года.