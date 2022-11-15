Подмосковье 15 ноября 2022, 23:05 Капремонт поликлиники № 2 в Реутове завершили раньше срока

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Капитальный ремонт в детской поликлинике Реутова завершился досрочно. Врачи уже принимают первых пациентов. В помещениях заменили полы, коммуникации и электрику.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов оценил качество работ в поликлинике. Масштабная переделка коснулась той части, где раньше принимали взрослых. В помещениях заменили буквально все. Строители демонтировала полы, плитку, электрику и коммуникации. А еще в отделении переделали входную группу. Теперь там есть место для колясок.

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«До конца года мы закупаем новое оборудование совместно с министерством здравоохранения. До конца года здесь будет обновление не только внешнее, но и внутреннее. Содержание будет обновлено. Это комплексный подход, который демонстрирует нам министерство здравоохранения. Это очень важно, потому что наши жители об этом и просили», — отметил глава Реутова.

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Взрослых теперь принимают в другом здании. Детское отделение займет всю площадь — 1200 квадратных метров. В смену врачи смогут принимать до 350 детей. Во второй половине поликлиники сейчас полным ходом идет ремонт. После его завершения здесь откроются кабинеты кардиолога, эндокринолога, появится возможность проводить функциональную диагностику.

Обновление поликлиники стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». На капитальный ремонт из регионального бюджета было выделено 50 миллионов рублей.