Подмосковье 30 ноября 2022, 19:54 Капремонт поликлиники № 3 в Егорьевске завершат к концу 2023 года

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В поликлинике № 3 на улице Жукова Гора в Егорьевске в данный момент возводят перекрытия и проводят гидроизоляцию пола. Строительство контролирует МинЖКХ Подмосковья.

Все этапы капитального ремонта работ в поликлинике № 3 Егорьевска контролируют специалисты подведомственного региональному министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР». Сотрудники проводят регулярные выезды на объект.

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«В настоящее время на объекте ведутся фасадные работы, в подвале возводят перекрытия стен и укладывается гидроизоляции пола. Дополнительно на лестничных площадках активно идут работы по оштукатуриванию стен. По плану капитальный ремонт будет завершен в конце следующего года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Контроль хода ремонтных работ гарантирует соблюдение технологических процессов, соответствие объемов работ утвержденной смете и работу с качественными строительными материалами.

Подробную информацию о работе ГБУ МО «УТНКР» можно получить на сайте.

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