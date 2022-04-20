Капремонт по президентской программе проведут в школе Раменского

В 2022 году в Подмосковье начали капитально ремонтировать школы по Президентской программе.

Через четыре месяца здание Быковской начальной школы очень сильно изменится. Здесь начался капитальный ремонт. Школу построили более 80 лет назад и капитально ни разу не ремонтировали. Теперь в школе заменят кровлю, коммуникации, обновят фасад и окна. Такая масштабная переделка стала возможной благодаря Президентской программе.

Глава Раменского городского округа Виктор Неволин сообщил о том, что на проведение работ капитального характера выделе свыше 50 миллионов рублей.

«Будет заменено ограждение, будем смотреть, где сделать удобную парковку для тех родителей, которые будут подвозить сюда ребят», — рассказал Неволин.

Благодаря перепланировке школьная столовая станет более просторной. А санузлы адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

В этом образовательном учреждении обучается более 200 ребят. На время ремонта они переехали в основное здание школы. Все работы завершат в конце лета, чтобы первого сентября дети начали учиться в полностью обновленном здании.

В новом году капитально отремонтируют 65 школ в регионе. Президентская программа рассчитана на 5 лет, в нее вошли 300 подмосковных учебных заведений.