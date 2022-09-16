Капремонт плотины на реке Осетр начался в Зарайске | 360°

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Капремонт плотины на реке Осетр начался в Зарайске

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Плотина была построена еще в 1966 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Три года назад ее начинали ремонтировать, но тогда стройка встала на паузу. Местные жители обратились за помощью к губернатору Московской области Андрею Воробьеву — и процесс возобновился.

Программа капитального ремонта плотины рассчитана на два года. Специалистам предстоит выполнить земляные и бетонные работы, гидроизоляцию и укрепление конструкции, а также сконструировать технологический мост.

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«Мы когда сделали расчистку, то увидели, что здесь ландшафт не хуже, чем на пляже, а может, еще и лучше. Получится еще одна зона, которая сможет привлекать жителей и туристов. При переходе с берега на берег можно будет постоять на мостике и полюбоваться ландшафтом», — говорит глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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Даже в зимний период начатые ремонтные работы будут продолжаться. Открытие объекта планируется в 2023 году.

Зарайск

Ремонтные работы

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