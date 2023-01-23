Подмосковье 23 января 2023, 22:46 Капремонт пятиэтажки в Люберцах завершился в этом году

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В Люберцах завершился капитальный ремонт пятиэтажного дома 1970 года постройки на улице Урицкого, 6. Рабочие привели в порядок кирпичный неоштукатуренный фасад здания.

Работы контролировали специалисты управления технического контроля капитального ремонта, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Благодаря их проверкам ремонт проходил согласно смете и в поставленные сроки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после капитального ремонта в Воскресенске открылся лицей имени героя Советского Союза Павла Стрельцова. Запуска учебного процесса ожидали 850 детей.

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