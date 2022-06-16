Капремонт моста через реку Осетр в Серебряных Прудах начнут в сентябре

Мост через реку Осетр, соединяющий Зарайск и Серебряные Пруды, включили в программу капитального ремонта на этот год.

В сентябре приступят к ремонтным работам, а завершат работы весной 2023 года. В рамках ремонта заменят пролетное строение, полностью отремонтируют сооружение, заменят ограждения и системы водоотвода.

В настоящий момент мост находится в предаварийном состоянии. В связи с этим мост включили в план работ, пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

17 июня представители Минтранса, Госавтоинспекции и администрации округа проведут обследование мостового сооружения, Затем будет принято решение о снижении нагрузки на мост и снижении скоростного режима.