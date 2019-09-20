Капремонт Мочильской школы в Серебряных Прудах завершат до конца сентября

Внутренние работы в здании школы в деревне Мочилы Серебряных Прудов уже завершены. До конца сентября там завершат ремонт фасада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Капитальный ремонт Мочильской общеобразовательной школы в Серебряных Прудах находится на финишной прямой. Как рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, внутренние работы завершены в установленные контрактом сроки.

Руслан Тагиев уточнил, что в школе закончили ремонт системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации, мягкой кровли, провели работы по внутренней отделке помещений. Сейчас идет расстановка мебели.

Источник фото: администрация городского округа Серебряные Пруды

Вокруг школы оборудована современная спортивная площадка с резиновым покрытием. Для детского сада установлена игровая площадка и площадка для изучения правил дорожного движения. Проведены работы по благоустройству.

«Основная задача на сегодня — завершить работы по фасаду. С контроля не снимаем», — подчеркнул глава Минстройкомплекса Подмосковья. Руслан Тагиев добавил, что завершение работ по капремонту школы в Мочилах находится на его личном контроле, а также на контроле главы городского округа Серебряные Пруды Олега Павлихина.

Источник фото: администрация городского округа Серебряные Пруды

Мама ученика 2-го класса Елена Тарасевич призналась, что открытия школы ждет с нетерпением. «Очень рады тому, что наши дети будут обучаться в красивом здании, где для них созданы современные условия», — заметила Елена Александровна.

По поручению губернатора региона к концу сентября капитальный ремонт школы должен быть завершен. Мочильская сельская школа была построена в 1980 году, при этом до настоящего времени в здании капитальный ремонт ни разу не проводился.

Источник фото: администрация городского округа Серебряные Пруды

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе регионального стройкомплекса Руслану Тагиеву контролировать завершение капитального ремонта в школе в Серебряных Прудах.

Проведение капитального ремонта Мочильской школы позволит создать условия для функционирования на его базе детского сада «Светлячок». Дети дошкольного о школьного возраста получат возможность обучаться и воспитываться в здании, отвечающем современным требованиям.