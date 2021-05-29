Капремонт мягких кровель домов начался в Подмосковье

В Подмосковье приведут в порядок 259 мягких рулонных кровель домов. Капитальный ремонт крыш уже начался. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

«На сегодняшний день работы ведутся на 120 мягких кровлях. В планах на текущий год — отремонтировать 259 мягких кровель», — приводит сайт ведомства слова министра.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, все кровельные работы проводятся в строгом соблюдении мер безопасности.

По его словам, рядом с каждым домом во время работ сигнальной лентой обозначают границы опасных зон, на высоте рабочие носят каски и пользуются страховочными тросами, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж. Контролируют процесс эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жильцы домов, где проходит капремонт, могут следить за происходящим с помощью онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения, которые есть на объектах. По данным сайта министерства, с начала 2021 года в Подмосковье уже отремонтировали 56 мягких кровель в городских округах Богородский, Коломенский, Дмитровский, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминский, Можайский, Лосино-Петровский, Электросталь, Щелково, Балашиха, Пушкинский, Серпухов, Реутов, Ивантеевка, Сергиево-Посадский и Протвино.