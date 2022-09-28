Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 16:14 Поделиться Telegram

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Viber Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. До конца года в Люберцах приведут в порядок 84 здания. На эти работы выделили 839 миллионов рублей.

Кровли в 32, фасады в 12 и инженерные системы в 22 МКД отремонтируют в Люберцах до конца декабря. Кроме этого, в восьми домах заменят 26 лифтов. На данный момент работы выполнены по пяти адресам.

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«С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,5 тысячи домов, улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области. В ряде городских округов программа на 2022 год выполнена в полном объеме», — отметил министр регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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В 2022 году в Подмосковье запланирован капремонт 3 тысяч 849 домов. Работы уже закончены в 2306 из них.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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