Капремонт лицея в Подольске закончат к 1 сентября

Образовательные учреждения городского округа Подольск активно готовятся к началу учебного года.

В детском саду «Теремок» ремонтируют кровлю и фундамент, делают вентилируемый навесной фасад, проводят внутреннюю отделку помещений. Кроме того, обновляются системы водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Капремонт здесь рассчитан на два года. Садик откроется для воспитанников в 2023 году.

Масштабные ремонтные работы уже в этом году завершатся в лицее микрорайона Климовск. Это одно из старейших учебных заведений в городском округе.

«Мы считаем даже, что это новая школа для нас. Потому что мы ее создали вместе с нашим подрядчиком СМУ-55 своими руками. Оно действительно воспринимается сейчас как новое учреждение. Приходят сюда и учителя, и дети, и родители и у них действительно ощущение, что мы получили новую школу. Это самое прекрасное, потому что 1 сентября сюда придут наши дети. В светлое, отремонтированное, с новым наполнением, с новым содержанием классов помещение», — поделилась директор МБОУ «Лицей Климовска» Лариса Иванова.

Лицей обновил фасад, внутри все классы, коридоры и другие помещения соответствуют всем современным требованиям. В ближайшее время сюда завезут необходимую мебель и технику.

«На сегодняшний день у нас осталось доделать какие — то мелочи по фасаду. Мы укладываемся в сроки. Также у нас установлена новая спортивная площадка. Новый парк для детей, чтобы спокойно можно было отдыхать в хорошую погоду. Также была заменена частично кровельная и водосточная системы», — сообщил начальник ремонтного участка Михаил Десятник.

Кроме того, на территории школы установили новое уличное освещение, обновили спортивную площадку, провели асфальтирование и озеленение. Здесь появились прогулочная зона и стильный амфитеатр. Уже 1 сентября ученики смогут оценить изменения.

Всего в Подольске с 1 сентября начнут работу 48 школ и 18 детских садов. С началом учебного года школы округа примут 47850 обучающихся, из них более 5150 первоклассников.