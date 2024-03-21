Подмосковье 21 марта 2024, 15:13 Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске лицей № 1, включенный в президентскую программу капитального ремонта объектов образования, преобразится к 1 сентября текущего года. Работы, начавшиеся в январе 2024 года, сейчас находятся на стадии завершения демонтажа внутренних конструкций здания.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин вместе с представителями родительского актива осмотрели ход выполнения работ. По его словам, подрядчик сейчас занимается демонтажом оконных блоков на третьем этаже и в блоке Б, вывозом строительного мусора и монтажом электрических коммуникаций. Всего на объекте работает 18 человек, а объем выполненных демонтажных работ превысил 70%.

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«Комплексный капитальный ремонт затронет почти три тысячи квадратных метров здания лицея № 1. Все этапы работ на объекте продолжим держать на контроле совместно с представителями родительского актива», — поделился Александр Сорокин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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