27 марта 2024, 10:25
Капремонт кровли многоквартирного дома №19 начался в деревне Новая
Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Рабочие приступили к обновлению кровли дома № 19 в деревне Новая.
На объекте заменят стропильную систему, утеплят чердачное перекрытие, заменят шиферную кровлю на металлочерепицу, а также отремонтируют вентиляционные шахты.
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«Кровля — это неотъемлемый элемент любого здания. От качества ее исполнения зависит безопасность дома и ее обитателей. Но как бы профессионально ни была смонтирована кровля, в какой-то момент ей потребуется ремонт», — отметила руководитель региональной Ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.
Всего в этом году в Солнечногорске капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах. Ознакомиться с адресной программой капремонта в Подмосковье можно на интерактивной карте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Ремонтные работы
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