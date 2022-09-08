Более 40 домов отремонтируют в Кашире до конца года | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 11:00 Поделиться Telegram

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Viber Более 40 домов отремонтируют в Кашире до конца года

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Годовая программа капительного ремонта в Кашире предусматривает обновление 42 многоквартирных домов. На эти работы выделили 221 миллион рублей.

В планах по капремонту отремонтировать фасады в шести, инженерные системы в семи и кровли в 15 многоквартирных домах Каширы. На данный момент работы завершены по 11 адресам.

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В Московской области реализуется самая значительная программа в России по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов, а планы рассчитаны до 2049 года.

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«В 2022 году запланировано отремонтировать порядка 3760 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306 из них. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей», — отметил министр регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.

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