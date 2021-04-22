22 апреля 2021, 18:34
Капремонт главного канализационного коллектора в Орехово-Зуеве завершат к концу мая
Главный канализационный коллектор модернизируют в Орехово-Зуеве к концу мая. Это обеспечит безаварийное оказание услуг по водоотведению.
Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Орехово-Зуево
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что работы проводят с опережением сроков. Степень готовности уже превысила 90%.
Объект находится на контроле у губернатора. Он поставил задачу реализовать капитальный ремонт в максимально короткие сроки
Антон Велиховский.
Модернизация позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению для 56 тысяч жителей Подмосковья.
На площадке уже выполнили строительно-монтажные работы. Коллектор работает и осуществляет водоотведение.
Сейчас завершают работы по благоустройству прилегающей территории.