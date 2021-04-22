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    22 апреля 2021, 18:34

    Капремонт главного канализационного коллектора в Орехово-Зуеве завершат к концу мая

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Главный канализационный коллектор модернизируют в Орехово-Зуеве к концу мая. Это обеспечит безаварийное оказание услуг по водоотведению.

    Капремонт главного канализационного коллектора в Орехово-Зуеве завершат к концу мая | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Орехово-Зуево

    Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что работы проводят с опережением сроков. Степень готовности уже превысила 90%.

    Объект находится на контроле у губернатора. Он поставил задачу реализовать капитальный ремонт в максимально короткие сроки

    Антон Велиховский.

    Модернизация позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению для 56 тысяч жителей Подмосковья.

    На площадке уже выполнили строительно-монтажные работы. Коллектор работает и осуществляет водоотведение.

    Сейчас завершают работы по благоустройству прилегающей территории.