Капремонт главного канализационного коллектора в Орехово-Зуеве завершат к концу мая

Главный канализационный коллектор модернизируют в Орехово-Зуеве к концу мая. Это обеспечит безаварийное оказание услуг по водоотведению.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Орехово-Зуево

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что работы проводят с опережением сроков. Степень готовности уже превысила 90%.

Объект находится на контроле у губернатора. Он поставил задачу реализовать капитальный ремонт в максимально короткие сроки Антон Велиховский.

Модернизация позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению для 56 тысяч жителей Подмосковья.

На площадке уже выполнили строительно-монтажные работы. Коллектор работает и осуществляет водоотведение.

Сейчас завершают работы по благоустройству прилегающей территории.