Подмосковье 10 февраля 2023, 20:28 Капремонт гимназии в Лыткарине завершат к осени 2023 года

Читать 360tv в

В Лыткарине продолжается капитальный ремонт гимназии № 1 на Первомайской улице. Реконструкцию объекта планируют закончить до сентября 2023 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Образовательное учреждение 1952 года постройки вошло в президентскую программу капремонта. Площадь объекта составляет 4587 квадратных метров. На время перестройки учащихся гимназии распределили по другим учебным заведениям.

Реклама

На площадке работают более 40 человек. На данный момент демонтаж внутренних перекрытий и кровли завершили на 50%, с территории вывозят строительный мусор

Реклама

В здании обновят инженерные коммуникации, отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, коридоры, спортзал, пищеблок и столовую. На территории обустроят спортивную зону.

Работы контролирует подмосковная «Дирекция заказчика капитального строительства».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».