Капремонт эстакады Можайского шоссе начали в Одинцове

К капитальным ремонтным работам на путепроводе, расположенном на 26-м километре Можайского шоссе, приступили дорожные службы.

Работы проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

После ремонта пропускная способность участка дороги станет выше, а транспортная доступность для более чем 100 тысяч жителей и гостей округа улучшится. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

«Интенсивность движения высокая, ежедневно здесь проезжает больше 30 тысяч автомобилистов. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, после чего приступят к ремонту пролетного строения и мостового полотна», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он также добавил, что для комфортного и безопасного проезда автомобилистов работы с 20 июня будут вестись поочередно по разным половинам моста. Движение будет осуществляться с сокращением числа полос до одной для каждого направления. Заменить дорожное полотно и запустить движение в полном объеме по четырем полосам планируют до конца этого года. Полностью завершат работы во втором квартале 2023 года.

Путепровод длиной 492 метра с четырьмя полосами движения был построен в 1995 году. Периодически здесь проводили ремонтные работы разного вида.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках капитальных работ дорожные службы отремонтируют мостовое полотно с установкой выравнивающего и защитного слоев, двухслойного покрытия и гидроизоляции.

Здесь переустроят тротуары, заменят металлическое и перильное ограждения, опорные части, устроят осевое парапетное ограждение типа «Нью-Джерси». Обновят также системы водоотвода, отремонтируют пролетное строение, лестничные сходы и водоотводные лотки на подходах, переустроят наружное освещение и линии связи.

Для привлечения внимания водителей в зоне ремонтных работ установлены дорожные знаки и информационные щиты.