Подмосковье 28 февраля 2023, 14:29 Капитальный ремонт двух школ завершится в Клину к 1 сентября

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Капитальный ремонт лицея № 10 и гимназии № 2 продолжается в Клину. Работы ведут в графике, учреждения откроют к 1 сентября.

Как рассказали в Минстройкомплекса региона, в лицее завершили демонтажные работы и расчистку помещений. Там трудятся 50 человек. Сейчас они приступают к работам на кровле и монтируют коммуникации.

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«В здании гимназии № 2 на улице Самодеятельной также подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций. Ведутся кровельные, отделочные работы, устройство перегородок, прокладка магистралей отопления. Работы идут в соответствии с графиками», — добавили в ведомстве.

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В школах отремонтируют фасады, улучшат пищеблоки, учебные классы, а также актовые и спортивные залы, установят новую мебель и проведут благоустройство. На время работ дети занимаются в соседних учреждениях.

Всего в этом году в Подмосковье проведут ремонт 63 образовательных объектов.

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