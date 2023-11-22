Подмосковье 22 ноября 2023, 16:42 Капремонт двух многоэтажных домов в Лесном Городке завершится в 2024 году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Капитальный ремонт продолжается в домах № 12 и № 14 на улице Фасадная в Лесном Городке. Сейчас строители занимаются утеплением домов теплозащитными панелями.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Ранее в этих домах отремонтировали фасадные газопроводы. Сегодня строительная готовность дома № 12 составляет 80%, а дома № 14 — 50%. Проверить выполнение работ на объектах приехал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Реклама

«Особые неудобства в холодное время года испытывали жильцы торцевых квартир. Они рассказали, что зимой шкафы у стен можно было использовать как холодильники. Кто-то решился самостоятельно утеплить стены изнутри, но это сократило полезное пространство в комнатах. В этом году проблема с теплопотерей будет решена. До конца декабря все работы по дому № 12 и первой секции дома № 14 будут завершены. Вторую секцию утеплят в январе», — рассказал Андрей Иванов.

Строители занимаются не только утеплением. Также ведутся работы по замене входных дверей в подъездах. Работы продолжат и в следующем году. Здесь также установят узлы управления и регулирования потребления ресурсов — горячей воды и тепловой энергии, отремонтируют подвалы и обустроят гидроизоляцию.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что проект по капремонту в Московской области является самым крупным в стране.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».