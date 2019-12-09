Капремонт дома в Электроуглях завершат до конца года

В настоящее время подрядчик выполнил уже более 80% запланированных работ по капремонту многоквартирного дома в Электроуглях.

Электроугли, Троицкая 12. Жительница дома прислала письмо с жалобой. Три дня управляющая компания не вывозила строительный мусор. По словам подрядчика, так как они работают не только на этом объекте, не было возможности убрать все сразу. Кроме того, немного подвела техника. Сейчас этот вопрос уже разрешили. Дом огорожен сигнальной лентой.

«Администрация Богородского округа своевременно реагирует и готова к конструктивному диалогу с каждым жителем. Мы стараемся каждому уделить максимальное внимание с тем, чтобы услышать потребности граждан. И максимально включить те виды работ, которые требуются для каждого персонально дома. Конкретно для каждого дома», — сказала Жанна Мягкова, начальник отдела капремонта Управления ЖКХ Богородского г. о.

Этот дом включен в план капитального ремонта. Жители начали беспокоится, что работы не успеют завершить до конца года. Но подрядчик успокоил: выполнено уже более 80 процентов.

«Ну, нормально все! Работают очень хорошо, качественно! Убираются хорошо вокруг дома, тут претензий никаких. Задержали машину по уборке мусора… Ну, ничего, несколько дней, слава богу», — сказала Валентина Волова, старшая по дому.

В текущем году подрядчик сделал капремонт в 46 домах. И везде положительный результат. Жители этого надеются, что и здесь фирма справится на отлично.