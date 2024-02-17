Подмосковье 17 февраля 2024, 16:11 Капремонт дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе обсудили с его жителями ФКР

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Представители Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области провели встречу с собственниками квартир дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе. С жителями обсудили ход дальнейших работ.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области, в мероприятии приняли участие организации, занятые выполнением работ на объекте. На таких встречах жителям предоставляется актуальная информация о прогрессе ремонтных работ, а также они могут задавать вопросы о текущих этапах восстановительных мероприятий.

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Сейчас на объекте трудится строительная бригада из 15 человек. С начала 2024 года специалисты уже успели выполнить ряд работ, включая устройство бетонной подготовки в техническом подполье, монтаж армирования лифтовой шахты 1-го этажа, армирование стен, заливку лифтовой шахты и другие.

В настоящее время продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий технического этажа и другие этапы восстановления. Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил.

ФКР

В прошлом году дом № 10 на улице Октябрьская был поврежден в результате взрыва газа. Сейчас его активно восстанавливают, чтобы жители могли вернуться в свои квартиры как можно скорее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте свыше четырех тысяч домов в 2024 году.

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