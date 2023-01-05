Подмосковье 05 января 2023, 21:30 Капремонт детского сада № 14 завершили в Ступине

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Детский сад № 14 «Подснежник» в городском округе Ступино капитально отремонтировали. Теперь около 100 воспитанников учреждения будут заниматься в современном и красивом здании. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

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В ходе ремонта укрепили фундамент здания, поставили пластиковые окна, обновили кровлю и фасад, произвели отделку внутренних помещений. Также капремонт включал обновление систем вентиляции, канализации и отопления, благоустройство территории.

«Подведомственная организация Министерства ЖКХ Московской области продолжает вести строительный контроль за капитальным ремонтом всех образовательных учреждений региона. Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — сообщил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Детский сад «Подснежник» в Ступине открылся еще в 1962 году, за это время капремонт там не проводился. В обновленный детский сад будут ходить около 100 детей.

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