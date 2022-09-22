Капремонт Чеховской школы в Истре завершат в ноябре | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

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Viber Капремонт Чеховской школы в Истре завершат в ноябре

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В городском округе Истра активно ремонтируют и строят новые школы и детские сады. Проверила ход работ на образовательных объекта приехала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Школа в микрорайоне Восточном готова на 83%. Здесь установили лифты, сейчас ведутся работы по благоустройству, финишной отделке помещений и устройство подвесных потолков.

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«На площадке сейчас 130 человек задействовано, техники семь единиц. Это экскаваторы, катки, самосвалы и погрузчики», — рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Игорь Шахов.

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Здание будет рассчитано на 825 мест. Оно позволит разгрузить вторую смену в других школах. В комплексе будет два спортзала, актовый зал, пищеблок и комфортные кабинеты. Эта школа строится по уникальному проекту.

«30 ноября сдача этого объекта. Остается у нас месяц на получение разрешительной документации, лицензии на ввоз мебели в эту школу. Я думаю, если все пойдет так и дальше, то где-то с нового года дети уже смогут начать сюда ходить», — поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Эту школу жителям микрорайона «Восточный» обещал застройщик, но он не исполнил свое обещание. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в скором времени школу будет готова к работе.

В здании чеховской школы идет капитальный ремонт. Это одна из старейших построек Истры, школа построена в начале 20-го века. Здесь обновили вестибюли, а во всех классах появится новая мебель: парты, столы, стулья, шкафы. Кроме того, оборудуют классы физики, химии, ОБЖ и актовый зал.

В школе также обновят фасады, поменяют все инженерные системы, кровлю и внутреннюю отделку. Окончание капитального ремонта планируется в начале ноября.

«Работы идут полным ходом, большая строительная готовность. Второй и третьи этажи будут сданы к 15 октября, ну и остается первый этаж, который они зафиналят к концу октября. Плюс работы по благоустройству, которые сейчас тоже начинаются», — сообщила Татьяна Витушева.

Ремонт проходит и в начальной школе истринского лицея. Здание 70-го года постройки. Здесь ни разу не проводились обширные ремонтные работы. На данный момент в комплексе сделали крышу, покрасили стены и положили кафель.

В Первомайской школе также никогда не проводился капитальный ремонт. В следующем году в этом здании будут проведены работы. Земля, которая окружает школу принадлежит министерству обороны.

«Нам придется идти по двум направлениям. С одной стороны это капитальный ремонт самого здания, а с другой стороны будем заниматься оформлением земельного участка, который будет принадлежать этой школе», — сообщила глава городского округа.

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