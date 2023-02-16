Подмосковье 16 февраля 2023, 18:55 Капремонт более 50 домов в Шатуре завершили за год

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В Шатуре в 2022 году капитально отремонтировали 53 многоквартирных дома. Работы велись по нацпроекту «Жилье и городская среда».

За год в округе заменили кровли в 36 домах, внутренние инженерные системы — в 18 МКД, три лифта — в двух зданиях, а также отремонтировали фасады на трех объектах.

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«На территории Московской области реализуется самая масштабная по объему программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Российской Федерации. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года. В программу включено более 44 тысяч жилых многоквартирных домов», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Он также подчеркнул, что в 2023 году в Московской области капитально отремонтируют 1,1 тысячи домов. Работы включат замену 450 лифтов в 160 МКД, систем газоснабжения — в 779 многоквартирных домах.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на сайте Фонда капитального ремонта.

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