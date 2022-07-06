Капремонт 62 школ Подмосковья завершится к сентябрю

Депутаты Московской областной думы проводят инспекцию хода ремонтных и строительных работ в школах, больницах, социальных учреждениях. Проверки прошли уже более чем в 60 объектах, рассказал руководитель фракции «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, примерно 40 проверок были нацелены на контроль капитального ремонта больниц и поликлиник, порядка 30 — на контроль за капремонтом и оснащением новым современным оборудованием социальных учреждений.

За 2022 год уже построены две новые современные школы, до конца текущего года в Подмосковье собираются ввести еще 17 объектов среднего образования. Кроме того, в Московской области планируют построить еще 16 объектов здравоохранения.

Как напомнил Игорь Брынцалов, в Подмосковье успешно реализуется президентская программа по капитальному ремонту школ. В течение пяти лет капремонт собираются провести сразу в 328 учебных заведениях. В текущем году в эту программу уже вошли 66 школ. Из них в 62 все работы обещают закончить к началу нового учебного года, еще в четырех ремонт будет продолжаться, потому что объем выполняемых задач очень большой.

«Это огромный масштаб работы, депутаты подключены к нему в постоянном режиме — контролируют объекты оперативно решают возможные проблемы. Эта деятельность будет продолжена в течение всего лета», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Самую масштабную в стране программу капремонта реализуют в Подмосковье. За 2022 год в регионе капитально отремонтируют почти 4000 домов. Из них более 160 домов пройдут все необходимые процедуры до конца года в Богородском городском округе. Например, фасады будут ремонтироваться с применением системы «Термоленд».