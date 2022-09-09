Капремонт 45-й больницы в Звенигороде закончат до конца года | 360°

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Капремонт 45-й больницы в Звенигороде закончат до конца года

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В помещениях 45-й городской больницы Звенигорода проходит капитальный ремонт. Медицинское учреждение построили еще в 70 годах прошлого века и со временем здание обветшало.

Капитальный ремонт 45-й больницы Звенигорода выполнен на 23%. Строители уже выполнили стяжку, устройство перегородок из блоков и усилили дверные проемы. В данный момент ведется монтаж инженерных систем, а также обработка стен и потолков защитной штукатуркой.

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«Все операционные обрабатываются баритовой штукатуркой — это рентгенозащита. Так как планируется почти в каждой операционной С-дуга, мобильный аппарат. И каждая операционная индивидуальна по электротехническим и метгазам», — сообщил руководитель проекта Александр Пыцкий.

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В будущем в больнице разместятся семь новых операционных Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации на 300 койко-мест. Открыть стационар планируют до конца года.

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