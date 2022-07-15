Капремонт 36 подъездов проведут в селе Никольское Одинцовского округа

В Старом городке идет капитальный ремонт подъездов в многоквартирном доме. А на улице Школьная рабочие штукатурят стены, белят потолки, заменяют почтовые ящики и двери. За качеством работ следят местные жители и без замечаний не обошлось.

Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов дал подрядчикам поручение устранить все недочеты. Кроме того, он призвал установить информационные стенды с исчерпывающей информацией по видам работ и срокам окончания.

«Козырьки надо переделать, там шпаклевка еще. И обязательно нужно объявление повестить. Что в такие-то сроки, буден сделан такой-то объем», — сказал Иванов.

Подрядчик пообещал, что 30 июля ремонт будет завершен. Всего в территориальном управлении Никольское в этом году отремонтируют 36 подъездов. В 24 из них уже завершены все работы.