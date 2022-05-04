Капремонт 24 детских садов проведут в Подмосковье

Специалисты регионального МинЖКХ провели 112 выездов, чтобы проконтролировать ход строительства детских садов.

В 2022 году на территории Подмосковья начался капитальный ремонт 24 детских садов. Об этом сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Специалисты нашей подведомственной организации ГБУ МО „УТНКР“ осуществляют регулярные выезды для проведения строительного контроля детских садов в Воскресенском, Дзержинском, Дмитровском, Домодедовском, Зарайском, Истринском, Подольском, Пушкинском и других округах Московской области», — отметил Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» действует в Подмосковье с 2016 года и в обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, решает основные задачи в рамках важнейших программ Подмосковья.

С 2022 года ГБУ МО «УТНКР» является организацией, осуществляющей строительный контроль в рамках государственного задания на объектах, капитальный ремонт которых осуществляют следующие министерства и ведомства:

— Министерство физической культуры и спорта Московской области;

— Главное архивное управление Московской области;

— Главное управление гражданской защиты Московской области;

— Главное архивное управление Московской области;

— Министерства социального развития Московской области;

— Министерство образования Московской области;

— Министерство здравоохранения Московской области.

Кроме того, проводится ремонт общеобразовательных школ в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».