Подмосковье 18 января 2023, 18:23 Капремонт 18 многоквартирных домов провели в Лыткарине за год

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В 2022 году в Лыткарине провели капитальный ремонт 18 многоквартирных домов. В рамках работ отремонтировали кровли в 10 домах, фасады в 3 МКД, а также внутренние инженерные системы в 7 домах.

Всего в Московской области за год капитально отремонтировали почти 3,9 тысячи домов. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится обновление фасадов и кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвальных помещений и фундаментов, установка общедомовых узлов учета потребления коммунальных ресурсов, а также полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

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За ходом ремонтных работ в Подмосковье следят специалисты технадзора. При необходимости жители МКД могут напрямую обратиться к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по конкретной территории и работе.

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С 2014 года в Московской области реализуется самая масштабная по объему программа капремонта общего имущества МКД в России. Планы работ рассчитаны до 2049 года.

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