Капремонт 16 домов проведут в Волоколамском округе

В 2022 году на капитальный ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Волоколамский было выделено 76 миллионов рублей.

Средства пойдут на ремонт 16 многоквартирных домов, на ремонт кровли трех многоквартирных домов, на ремонт фасадов девяти домов и на ремонт инженерных систем в одном доме.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что в Подмосковье реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов.

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысяч домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — отметил министр.

В 2021 году на территории Подмосковья капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3744 домов.

На интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте, можно ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов области на 2022 год.