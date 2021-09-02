Капремонт 130 многоквартирных домов проведут в Воскресенске до 2022 года

Строители ведут капитальный ремонт многоквартирных домов в Воскресенске. Они чинят кровлю, заделывают межпанельные швы и спасают жителей обветшалых зданий от потопов после дождя.

Владельцы квартир в доме № 24 на Центральной улице много лет страдают от прохудившейся крыши — их жилища заливает водой после дождя. Строители за две недели избавили людей от этой проблемы.

«Дождались этого капитального ремонта! Такие мощные ребята, дружная бригада с утра до вечера вкалывают. Загоревшие все — приятно посмотреть. С полной энергией, все делают как надо», — рассказала местная жительница Надежда Подкопаева.

Начальник участка компании «Стройразвитие» сообщил, что бригада рабочих также привела в порядок дом № 16 на этой же улице: отремонтировала кровлю, восстановила отмостки и заделала межпанельные швы, куда раньше попадала разрушающая бетон влага.

«При проведении работ по капремонту администрация синхронизирует мероприятия с программой комплексного благоустройства дворовых территорий и программой ремонта подъездов», — поделился заместитель главы Воскресенска Алексей Рубцов.

В программу капитального ремонта в Воскресенске включили 130 домов. Строители уже закончили работать в 31 из них.