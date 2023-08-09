09 августа 2023, 11:24
Капительный ремонт Чисменской школы в Волоколамске завершится к сентябрю
Капитальный ремонт школы завершается в поселке Чисмена в Волоколамске. Работы планируют завершить к 1 сентября.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность работ составила 70%. Сейчас на объекте трудятся более 60 человек. Они завершают фасадные и кровельные работы, отделку помещений, устройство коммуникации и приступают к благоустройству территории.
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Школа была построена в 1963 году и нуждалась капитальном ремонте. Ее площадь превышает две тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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