Подмосковье 09 августа 2023, 11:24 Капительный ремонт Чисменской школы в Волоколамске завершится к сентябрю фото от минстрой мо

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Капитальный ремонт школы завершается в поселке Чисмена в Волоколамске. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность работ составила 70%. Сейчас на объекте трудятся более 60 человек. Они завершают фасадные и кровельные работы, отделку помещений, устройство коммуникации и приступают к благоустройству территории.

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Школа была построена в 1963 году и нуждалась капитальном ремонте. Ее площадь превышает две тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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