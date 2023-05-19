Подмосковье 19 мая 2023, 15:23 Капитана футбольного клуба «Химки» номинировали на награду премии «Winline Герои РПЛ»

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Капитан «Химок» Бутта Магомедов номинирован на награду премии «Winline Герои РПЛ». Этом премией отметят лучших футболистов и тренеров.

Бутта Магомедов забил пять голов в 19 матчах сезона. Полузащитник играет за футбольный клуб «Химки» с прошлого года. До этого он выступал за подмосковные команды из Раменского и Орехово-Зуева.

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Голосование на сайте премии пройдет в три этапа. В первом примут участие журналисты и блогеры, во втором — болельщики, а в третьем — тренеры, капитаны команд и футбольные эксперты. Жители Химок смогут проголосовать за капитана своей команды с 20 по 27 мая.

Победителей определят в 15 номинациях, в которых отметят футболистов, тренеров и сотрудников, занимающихся продвижением и маркетингом. Их имена назовут на торжественной церемонии награждения 4 июня.

До окончания текущего сезона осталось три тура. Следующий домашний матч клуб «Химки» сыграет с «Уралом» 27 мая в 14:00. Перед игрой в Баскетбольном центре можно будет получать Карту болельщика для посещения матча.

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