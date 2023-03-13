Подмосковье 13 марта 2023, 14:29 Капитан футбольного клуба «Химки» забил два мяча «Зениту» во время матча РПЛ

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Футбольный матч между клубами «Зенит» и «Химки» прошел в рамках 19-го тура МИР Российской премьер-лиги в минувшие выходные. Встреча в северной столице завершилась со счетом 3:2. Дубль в ворота зенитовцев оформил капитан футбольного клуба «Химки» Бутта Магомедов.

«Химки» с первых минут показали свой настрой на игру и провели несколько ключевых атак. Команде из Санкт-Петербурга было тяжело выйти из обороны из-за высокого прессинга, а моментами все полевые игроки «Химок» находились на половине поля хозяев.

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Несмотря на это, в первом тайме зенитовец Малком забил гол в ворота Виталия Гудиева. Команде из Химок было необходимо сравнять счет с лидером чемпионата. Капитан красно-черных Бутта Магомедов за 11 минут сумел оформить дубль и навязать борьбу. Сине-бело-голубые вновь вышли вперед лишь в добавленное время.

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В основном составе «Химок» сыграли Виталий Гудиев, Петар Голубович, Никола Антич, Кристиан Гонсалес Тассано, Стефан Мелентиевич, Лео Андраде, Маркос Гильерме, Владимир Хубулов, Жаниу Бикел, Резиуан Мирзов, Бутта Магомедов.

Следующий матч в 20 туре МИР Российской Премьер-Лиги химчане проведут с «Ростовом». Встреча на «Арене Химки» состоится 19 марта в 14:00. Билеты можно приобрести на сайте клуба, а для прохода на мероприятие необходимо иметь карту болельщика.

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